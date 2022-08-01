Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко рассказал, что бывший боец UFC Жакаре Соуза (26-10) может подраться в RCC против победителя пары Александр Шлеменко (61-13) — Магомед Исмаилов (17-3). Об этом Клименко сказал в интервью «СЭ».

— Бой Жакаре и Шлеменко будете держать на карандаше?

— Да, конечно. В первую очередь мы рассматриваем бой Александра и Магомеда [Исмаилова] в конце года, и после этого уже поединка мы готовы рассмотреть победителя этой пары с Соузой. Если он будет свободен в тот момент.

— Вас беспокоят разговоры о том, что бой между Магомедом и Шлеменко может не состояться?

— Нет, не беспокоят. Мы со своей стороны выполняем все обязательства. Мы проводим турниры, у нас все стабильно. Все, что от нас зависит, мы делаем. Если спортсмен не готов к поединку и хочет подойти к бою в лучшей форме, то мы как организаторы тоже в этом заинтересованы. Нам не нужны травмированные спортсмены, чтобы после боя у зрителей прошел какой-то осадок. Мы очень трепетно относимся к этому поединку. Все зависит от ребят, будут ли они в форме. Александр дерется. Как видите, все по плану.

Шлеменко и Исмаилов должны были подраться в конце августа, но бой был отменен из-за того, что Исмаилов не успевал подготовиться к поединку. Вместо этого Шлеменко подерется с сербом Александром Иличем (13-5) 26 августа на турнире RCC в Екатеринбурге.