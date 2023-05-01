Исполнительный директор RCC Клименко: «Дацик — свободный агент, можно его рассмотреть»

Исполнительный директор RCC Николай Клименко рассказал, возможно ли появление в лиге Вячеслава Дацика.

— Дауд Кельбиханов сказал, что у него еще один бой по контракту с RCC. Ходят разговоры, что его соперником станет Иван Штырков или Сергей «Кратос» Калинин.

— Можно много что сделать. Мне даже интересен бой для Дауда по кикбоксингу. Если брать кулаки, то поединок со Штырковым будет супербоем. Я думаю, с «Кратосом» можно договориться на какой-то промежуточный вес, — приводит «РБ Спорт» слова Клименко.

— Дауд сказал, что хочет подраться на кулаках с Вячеславом Дациком. Дацик в RCC — это возможно?

— Почему нет. Дацик же свободный агент, можно рассмотреть. Но пока мы хотим запустить местную селекцию и сделать отбор. После можно подумать о каких-то звездах.

Ранее Дауд Кельбиханов, который дебютировал в RCC 29 апреля, заявил о желании драться с Дациком.