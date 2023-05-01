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Сегодня, 13:38

Исполнительный директор RCC заявил, что в данный момент реванш Шлеменко — Исмаилов не самый актуальный

Алина Савинова
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Исполнительный директор RCC Николай Клименко рассказал, нужен ли реванш между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

«Александр заинтересован в этом поединке. В любом случае нужно качать этот бой. Пока у нас другие цели — хотели сделать реванш Шлеменко с Иличем, потом идея боя Исмаилов — Токов. В данный момент реванш не самый актуальный, но если что-то поменяется, можно сделать этот поединок», — приводит «РБ Спорт» слова Клименко.

Также исполнительный директор ответил на вопрос, возможно ли проведение этого боя в Омске.

«Все возможно. Но пока тяжело об этом говорить. Мы потихоньку выходим в регионы: был турнир в Тюмени и Челябинске. Омск — что-то новое для нас, но почему нет», — добавил он.

Бой между Шлеменко и Исмаиловым прошел 3 декабря 2022 года на турнире RCC 13. Победу единогласным решением судей одержал Магомед.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ispolnitel-ny-j-direktor-rcc-v-danny-j-moment-revansh-shlemenko-ismailov-ne-samy-j-aktual-ny-j/
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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