Ирина Алексеева: «Нормальные люди матерятся»

32-летняя боец UFC Ирина Алексеева (5-1) прокомментировала свое интервью после боя со Стефани Эггер (8-4) на UFC Fight Night 223, где она по-русски материлась.

«Уже многие пишут, что это шедевр, — приводит слова Алексеевой matchtv.ru. — Где-то 90% людей кайфанули, но и есть те, кто критикует. Но мне на самом деле безразлично. Это мои ощущения на тот момент, поэтому я так и сказала. Зачем мне подбирать слова? Я же не в детском садике. Я среди состоявшихся личностей. Нормальные люди матерятся. А есть те, кто матерится, но корчит из себя святош. А я такая, какая есть. Кому нравлюсь — мне это приятно. Кому нет... Да не смотрите. Что вы? Мне безразлично. Я к этому нормально отношусь — у каждого есть свое мнение».

Алексеева дебютировала в UFC с победы над Эггер. Россиянка победила сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 29 апреля на на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.