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10 ноября, 12:02

Кейн Веласкес впервые сделал заявление после выхода из тюрьмы

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) после освобождения из-под заключения заявил, что в первую очередь хочет вернуться к семье.

«Я просто счастлив, — сказал Веласкес изданию KRON-4. — Хочу вернуться домой к родным и друзьям. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я вас всех люблю. Всегда совершайте хорошие дела и попытайтесь извлечь что-то позитивное из этой ужасной ситуации. Это я и собираюсь сделать».

Веласкес вышел из-под заключения после восьми месяцев в тюрьме. Он внес залог в миллион долларов. До следующего слушания, которое состоится 21 ноября, Веласкес будет находиться под домашним арестом.

Экс-боец UFC был арестован первого марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который домогался до 4-летнего сына бойца.

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