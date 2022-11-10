Чендлер: «Махачев должен защитить титул против легковеса, а потом драться с Волкановски»

36-летний топовый легковес UFC Майкл Чендлер (23-7) считает, что чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву (23-1) рано проводить супербои.

«Ислам доказал, что он чемпион в легком весе, — сказал Чендлер в интервью ESPN. — Он — феноменальный талант. Но я считаю, что ему сперва нужно провести защиту титула против легковеса, а уже потом говорить о супербоях.

Как только я разберусь со своими делами в эти выходные, все захотят увидеть американского борца против дагестанского самбиста. Надеюсь, наш бой состоится».

Дастин Порье (28-7) и Чендлер встретятся 12 ноября на UFC 281 в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.