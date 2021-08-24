Кевин Ли: «У Хабиба в соперниках ни разу не было хорошего борца»
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Боец полусреднего веса UFC Кевин Ли считает, что он по-прежнему мог бы выиграть у Хабиба Нурмагомедова.
«Он хороший чемпион, но сейчас все больше и больше людей понимают, что его оппозиция была не так уж и сильна. У него не было ни одного хорошего борца в соперниках. Поэтому я по-прежнему считаю, что мог бы побить его. Но у него умный менеджер, он очень здорово проложил ему дорогу», — сказал Ли на шоу The MMA Hour.
28 августа Ли подерется с Даниэлем Родригесом на UFC Vegas 35.
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