Президент UFC Дана Уайт заразился коронавирусом

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, он перестал чувствовать запахи.

«Я захожу в парную, распыляю эвкалипт и ничего не чувствую. Открываю бутылку эвкалипта, нюхаю и такой: да, у тебя нет запаха. Ты знаешь, о чем это говорит», — цитирует Уайта The New York Post.

52-летний руководитель позже сдал положительный тест на ковид и теперь находится в изоляции в своем доме в Лас-Вегасе. Кроме того, коронавирусом заразились его близкие родственники, с которыми он отмечал День благодарения.

При этом, как отмечается, Уайт был вакцинирован. По информации ESPN, он чувствует себя нормально. Если очередной тест покажет отрицательный результат, то он хочет посетить турнир UFC Fight Night (on ESPN 31) в выходные.

Напомним, что 11 декабря пройдет трунир UFC 269, на котором подерутся Чарльз Оливейра и Дастин Порье за чемпионский пояс.