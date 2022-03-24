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Сегодня, 18:27

Кертис Блейдс считает, что победа над Дакасом сохранит его в титульной гонке

Давид Хачатрян
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Тяжеловес UFC Кертис Блейдс (15-3) сообщил, что сейчас для него главное — это сохранить место в рейтинге UFC в тяжелом весе.

«Дакас — хорошее имя в моем резюме, — сказал Блейдс на пресс-конференции перед UFC on ESPN 33. — Он высоко в рейтинге. Тебя не могут просто так поставить на высокую позицию в рейтинге. Победа над ним, желательно досрочная, сохранит меня в титульной гонке. Сейчас непонятно, что происходит с тяжелым весом. Стипе, Джонс и Нганну простаивают. Я лишь хочу сохранить свою позицию в рейтинге».

Блейдс подерется с Крисом Дакасом (12-4) 26 марта на UFC on ESPN 33 в Коламбусе, Огайо.
Блейдс выиграл 5 из 6 последних боев в UFC. В прошлом поединке он единогласным решением судей победил Жаирзиньо Розенстрайка (12-3) 25 сентября 2021 года на UFC 266.
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