Монсон отработал удары перед схваткой с Дациком. Видео

Джефф Монсон провел тренировку перед встречей с Дациком

Легендарный боец Джефф Монсон провел тренировку перед боем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В скором времени он встретится с Вячеславом Дациком.

Тренировку Монсон начал с отработки ударов по груше, после чего перешел на силовые упражнения и работе с гантелями.

Напомним, что турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 5 августа. В главном поединке вечера на ринг выйдут Джефф Монсон и Вячеслав Дацик.

Отметим, что уже стартовала официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Купить их можно на здесь.