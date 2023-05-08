Кельбиханов — о возможном возвращении Александра Емельяненко: «Это немного попахивает маразмом»

Кулачный боец Дауд «Стхански» Кельбиханов высказался о возможном возвращении российского бойца ММА Александра Емельяненко к регулярным выступлениям.

«Если Александр здраво понимает, что он не в тех кондициях, что это просто заработок денег, то это нормально. Но если Емельяненко считает, что в любой момент может выйти против топового тяжеловеса и дать ему бой, это немного попахивает маразмом. А люди в любом случае будут смотреть. Им нужно только хлеба и зрелищ. Конечно, Александру было бы хорошо заниматься чем-то другим. Потому что если этого не будет, все равно нужно будет чем-то заниматься. Вот ему и приходится бить блогеров, артистов. Но Александр, видимо, не видит себя на другом поприще. Он, наверное, нигде не может получать столько, сколько за шесть минут боя. А я не вижу для него проблемы быть комментатором или судьей», — приводит «Чемпионат» слова Кельбиханова.

Александр Емельяненко объявил о завершении профессиональной карьеры летом 2022 года. Боец отмечал, что он хочет заняться своим здоровьем и больше времени уделять семье.