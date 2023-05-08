Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:12

Кельбиханов — о возможном возвращении Александра Емельяненко: «Это немного попахивает маразмом»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Кулачный боец Дауд «Стхански» Кельбиханов высказался о возможном возвращении российского бойца ММА Александра Емельяненко к регулярным выступлениям.

«Если Александр здраво понимает, что он не в тех кондициях, что это просто заработок денег, то это нормально. Но если Емельяненко считает, что в любой момент может выйти против топового тяжеловеса и дать ему бой, это немного попахивает маразмом. А люди в любом случае будут смотреть. Им нужно только хлеба и зрелищ. Конечно, Александру было бы хорошо заниматься чем-то другим. Потому что если этого не будет, все равно нужно будет чем-то заниматься. Вот ему и приходится бить блогеров, артистов. Но Александр, видимо, не видит себя на другом поприще. Он, наверное, нигде не может получать столько, сколько за шесть минут боя. А я не вижу для него проблемы быть комментатором или судьей», — приводит «Чемпионат» слова Кельбиханова.

Александр Емельяненко объявил о завершении профессиональной карьеры летом 2022 года. Боец отмечал, что он хочет заняться своим здоровьем и больше времени уделять семье.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5095479-vsyo-eto-uzhe-popahivaet-marazmom-sthanski-o-vozvraschenii-aleksandra-emelyanenko.html
Александр Емельяненко
ММА
0
Читайте также
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марк Цукерберг завоевал золотую и серебряную медали на своем первом турнире по джиу-джитсу
Новости
RSS RSS
Все новости