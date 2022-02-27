Резников проведет следующий бой в мае-июне 2021 года

Казахстанский боец АСА Артем Резников сообщил, что не знает имя своего следующего соперника, однако уверен, что проведет бой в мае-июне на турнире АСА.

«Самому интересно [узнать имя следующего соперника], — заявил Резников в интервью YouTube-каналу «Ушатайка». — Мне поставят бой либо в мае, либо в июне. Потому что я после травмы и только-только начинаю тренироваться. Пока не начал конкретно тренироваться, в основном [занимаюсь] отработкой, физической нагрузкой. У меня новый контракт [с АСА]. Я его еще не подписал, но там и подписывать не надо, я уже договорился. Теперь и бой [с Баговым] может состояться в весовой категории 70 кг. Для меня это удобно».

Резников в последнем поединке одолел Юсуфа Раисова (18-2) раздельным решением судей 19 сентября 2020 года на ACA 111. Резников примет участие в гран-при АСА. В гран-при также заявлены Раисов, Хакран Диас (26-7), Али Багов (32-11) и Эдуард Вартанян (23-4).