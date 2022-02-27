Реакция бойцов на победу Ислама Махачева на UFC Fight Night 202

Ислам Махачев (22-1) победил техническим нокаутом в первом раунде Бобби Грина (29-13) на UFC Fight Night 202 в главном бою вечера, продлив свою победную серию до 10 боев. После боя бойцы UFC написали в Twitter свою реакцию на поединок .

Даниэль Кормье: «Ислам готов стать чемпионом!!! Хорошая работа, парень».

Эрик Андерс: «Рановато [остановили бой] на мой взгляд».

Камару Усман: «Поздравляю, Ислам».

Джими Манува: «Как острый нож по маслу».

Дэн Иге: «Ислам — лучший из всех, с кем я когда-либо боролся. А боролся я с чемпионами мира по джиу-джитсу и ADCC».

Дерек Брансон: «Подытожим: Бобби старался, а Ислам — это не шутка!!!».

Белал Мухаммад: «Уважение Бобби за то, что принял вызов. Ислам — монстр. Он следующий претендент на титул».

Татьяна Суарес: «Попытка выйти на гильотину — фатальная ошибка. Нужно было стараться защищаться от тейкдаунов».

Также свое мнение после боя высказали спортивные аналитики и комментатор UFC Джон Аник.

Дэнни Сегура (журналист MMAJunkie): «Драться с Исламом на коротком уведомлении — не лучшая затея. Он словно говорит тебе: «Мне плевать, кто ты»».

Люк Томас (аналитик CBS Sports): «Махачев быстро расправился с Грином. Это был трудный вызов для Бобби. Что касается Ислама, то он стал действовать острее по сравнению с его предыдущими поединками».

Джон Аник: «Нельзя заявить [о чемпионских амбициях] лучше, как это сделал Ислам. 10 побед подряд в 155 фунтах. Титульный бой гарантирован».

Давид Хачатрян