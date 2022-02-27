Резников считает Чимаева фаворитом в бою с Гилбертом Бернсом

Казахстанский боец АСА Артем Резников (17-6) поделился ожиданиями от потенциального поединка между Хамзатом Чимаевым (10-0) и Гилбертом Бернсом (20-4).

«Думаю, в бою с Бернсом Хамзат фаворит, — сказал Резников в интервью YouTube-каналу «Ушатайка». — Наконец-то мы увидим Хамзата с топовым бойцом. Если он расправится с Бернсом так же, как с предыдущими соперниками, то тяжело будет конкурировать с Хамзатом в этом весе. У Хамзата вообще были бои до второго раунда? [В бою с Бернсом] можно посмотреть на функционалку Хамзата, потому что Бернса тяжело будет финишировать в первом раунде».

Чимаев провел в UFC 4 боя, и только один бой закончился во втором раунде (против Джона Филлипса на UFC on ESPN 13, — прим. «СЭ»). Бернс в последнем бою выиграл у Стивена Томпсона (16-6) 10 июля 2021 года на UFC 264 единогласным решением судей. Чимаев и Бернс дали устное согласие подраться друг с другом.

Давид Хачатрян