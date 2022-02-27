Резников: «Царукян опасный соперник для Махачева»

Казахстанский боец АСА Артем Резников (17-6) заявил, что реванш между Исламом Махачевым (22-1) и Арманом Царукяном (18-2) получился бы конкурентным.

«100% Арман опасный соперник для Ислама. Арман набирает обороты. Он действует так же, как Ислам и Хабиб, у него такая же тактика. Это будет очень интересный бой. У них у обоих хорошая стойка, хороший грэпплинг. Я бы с удовольствием посмотрел этот бой. Их первый бой оставил много вопросов. Ислам тогда отравился, а Арман вышел на замену. Там был тяжелый бой, но Ислам был все-таки лучше. Арман тогда был дебютантом, а дебют — это всегда тяжело. Вспомните [дебют] Физиева, и что он сейчас творит».

Также Резников считает, что у Рафаэля Физиева (11-1) хорошие шансы добраться до титульного поединка в UFC. «Рафа Физиев хорошо идет. Последний бой он закончил вертушкой. Он зрелищно заканчивает бои. UFC интереснее те бойцы, которые зрелищно дерутся и зрелищно заканчивают бои. Интересно, что бойцы с СНГ идут так разгромно».

Махачев выиграл у Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Бой закончился техническим нокаутом в первом раунде. Царукян одолел Йоэля Альвареса (19-3) на том же турнире во втором раунде техническим нокаутом. Физиев проведет следующий бой против Рафаэля Дос Аньоса (30-13) 5 марта на UFC 272.

Давид Хачатрян