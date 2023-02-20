10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (16-0) считает, что экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) не сможет конкурировать с Сирилом Ганом (11-1) в стойке.

«Джон Джонс давно не дрался. Нужно посмотреть, в какой он форме. Сирил Ган неплохой боец, очень хороший ударник. Думаю, единственный шанс Джонса — переводы. Тогда он сможет выиграть. А в стойке он проиграет, как мне кажется», — сказал Рахмонов в интервью Sportskeeda.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.