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Сегодня, 16:07

Кайрат Ахметов: «Покажу миру, кто такие казахи»

Давид Хачатрян
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35-летний казахстанский боец наилегчайшего веса ONE Championship Кайрат Ахметов (30-2) заявил, что он в шаге от того, чтобы вновь стать чемпионом.

«Я всего в одном шаге от того, чтобы написать новую главу в своей истории, которая расскажет всему миру, кто такие казахи. Я готов», — приводит слова Ахметова ONE Championship.

Ахметов идет на серии из шести побед. В прошлом бою он одолел Риса Макларена (16-9) единогласным решением судей. Бой состоялся 5 мая в Брумфилде, США. В следующем бою он подерется с чемпионом Деметриусом Джонсоном (25-4).

Кайрат Ахметов
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