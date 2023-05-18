Фахретдинов — о поединке с Кевином Ли: «Сразу ответил согласием и ждал, когда скажут, что меня разыграли»

Боец полусреднего дивизиона UFC Ринат Фахретдинов высказался о предстоящем поединке с американцем Кевином Ли.

«Не поверил, когда объявили о бое с Ли. Думал, что шутка, пранк. Сразу ответил согласием и ждал, когда мне скажут, что меня разыграли. Оказалось, никто не шутил. Кевин Ли — это громкое имя, человек дрался за временный пояс. Надеюсь, что победа над ним поднимет меня на самую вершину рейтинга. Первыми эмоциями после назначение боя было то, что я получил громкое имя, второе — надо побеждать, а уж смогу ли я ему оторвать голову или нет — дело второстепенное, как говорится. Главное — победить. Я даже удивился, что мне его дали, но приятно», — цитирует Фахретдинова Metaratings.ru.

Бой Фахретдинова с Кевином Ли пройдет 1 июля на турнире UFC Vegas 76. 31-летний россиянин провел 21 поединок в ММА и одержал 20 побед. На счету 30-летнего американского бойца 19 побед и семь поражений.