Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:32

Фахретдинов — о поединке с Кевином Ли: «Сразу ответил согласием и ждал, когда скажут, что меня разыграли»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец полусреднего дивизиона UFC Ринат Фахретдинов высказался о предстоящем поединке с американцем Кевином Ли.

«Не поверил, когда объявили о бое с Ли. Думал, что шутка, пранк. Сразу ответил согласием и ждал, когда мне скажут, что меня разыграли. Оказалось, никто не шутил. Кевин Ли — это громкое имя, человек дрался за временный пояс. Надеюсь, что победа над ним поднимет меня на самую вершину рейтинга. Первыми эмоциями после назначение боя было то, что я получил громкое имя, второе — надо побеждать, а уж смогу ли я ему оторвать голову или нет — дело второстепенное, как говорится. Главное — победить. Я даже удивился, что мне его дали, но приятно», — цитирует Фахретдинова Metaratings.ru.

Бой Фахретдинова с Кевином Ли пройдет 1 июля на турнире UFC Vegas 76. 31-летний россиянин провел 21 поединок в ММА и одержал 20 побед. На счету 30-летнего американского бойца 19 побед и семь поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/fakhretdinov-srazu-soglasilsya-na-boi-s-kevinom-li-i-zhdal-kogda-skazhut-chto-menya-razygrali-251994/
ММА
0
Читайте также
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
Медведев заявил о жестком ответе РФ в случае вступления Украины в НАТО
В Кремле отреагировали на сообщения об участии дружественных стран в саммите G7
В Кремле заявили об относительном результате на переговорах по зерновой сделке
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Борщев: «На месте Вахитова я бы поехал тренироваться в Осетию, там очень крутая борьба»

Кайрат Ахметов: «Покажу миру, кто такие казахи»
Новости
RSS RSS
Все новости