Иржи Прохазка: «К бою против Рейеса два месяца не занимаюсь сексом»

Пятый номер рейтинга полутяжелого веса UFC Иржи Прохазка рассказал о половом воздержании к бою против Доминика Рейеса.

«Я исключаю секс в подготовке к бою. Вот к следующему бою не буду им заниматься два месяца, уже держусь, стараюсь держаться (бой с Рейесом 1 мая — прим. «СЭ»). Я не считаю это жертвой. Когда ты знаешь, что ведет к победе, то ты очень воодушевлен.

Мой организм, мой мозг знают, что нужно делать для победы — это, в том числе, предполагает отказ от секса, поэтому мне воздержание дается легко. Я хочу им не заниматься, потому что мое тело в зале будет работать на другом уровне, а это путь к победе", — сказал Прохазка на подкасте Майка Свика.

Прохазка дебютировал в UFC в июле 2020-го, нокаутировал Волкана Оздемира во втором раунде. Следующий поединок чешского бойца пройдет 1 мая на турнире UFC Fight Night. Его соперником станет бывший претендент на пояс UFC Доминик Рейес.