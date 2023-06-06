Камил Гаджиев: «Не удивлюсь, если Копылов однажды подерется с Адесаньей»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о карьере российского средневеса Романа Копылова в сильнейшей лиге мира UFC.

«За Ромой следим. Рома бывший чемпион нашей организации, он ушел от нас непобежденным. За такими парнями, конечно же, следишь и болеешь. Роме побед. Кстати, Рома плохо начал, но он выравнился и попер. Нормально дров может поломать. Не удивлюсь, если Копылов однажды подерется с Адесаньей», — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

В настоящее время Исраэль Адесанья является чемпионом UFC в среднем весе.

Копылов проведет следующий бой на турнире UFC 291, который пройдет в ночь на 30 июля в США. Его соперником станет Клаудио Рибейро.

На счету Копылова 10 побед и 2 поражения.