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Сегодня, 21:35

Сулумов заявил, что хочет попробовать себя в Bellator

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Претендент на титул чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов заявил о желании попробовать свои силы в американских промоушенах и готовности отдать им предпочтение перед российскими лигами.

«Честно говоря, желания попасть в АСА у меня нет. Если будет крутое предложение и не будет вариантов в Америке, то я выберу крутое предложение в России. Но я хочу попробовать себя в Bellator. Слежу там за легким дивизионом и считаю, что мне было бы под силу работать с этими ребятами, но надо будет думать над визовым и другими вопросами», — приводит слова Сулумова MMA.Metaratings.ru.

24 июня в Москве Магомед Сулумов и Ахмед Алиев оспорят вакантный титул чемпиона AMC Fight Nights в легком весе. Первый бой Сулумова и Алиева прошел 23 февраля на турнире AMC Fight Nights 118 в Сочи и был признан несостоявшимся. Поединок был остановлен в третьем раунде после попадания Сулумову пальцем в глаз.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sulumov-khochu-poprobovat-sebya-v-bellator-256882/
ММА
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