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Камил Гаджиев: «Умар Нурмагомедов как боец прогрессирует больше, чем Петр Ян»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сравнил Умара Нурмагомедова и Петра Яна, которые выступают в легчайшем дивизионе UFC.

«Прогрессирует ли Умар как боец больше, чем Петр? Это же логично, просто даже из-за возраста, — сказал Гаджиев журналистам перед турниром AMC Fight Nights 117. — Петя давно варится на высочайшем уровне. Умар даже в России не дрался на высоком уровне. У него были хорошие соперники, в молодом возрасте перешел в UFC и уже там начал получать вызовы. А Петя еще здесь успел: и в АСА дрался за пояс, там дрался, здесь дрался. У него такие бои были. Он уже зрелым дядей перешел в UFC, а там еще больше созрел. Я к тому, что прогресс в начале пути или в начале гораздо очевидный. А сейчас Пете прогресс показывать сложно. Там больше с психологией вопрос».

При этом функционер считает, что Умару Нурмагомедову и Петру Яну стоит провести совместный лагерь.

«Я не считаю, что ударник из Умара слабее Петра. Петр классный боксер, а Умар интересно работает ногами. Умар давно показал, что может в стойке драться, но безусловно ему есть чему научиться у Петра. Безусловно, Умар был бы полезен Пете, потому что, когда ты Умар Нурмагомедов, вообще когда Нурмагомедов, ты даже спарринг проигрывать не должен. Поэтому он всегда Петю качал бы, чтобы в сборе был максимально концентрирован. Почему бы им не провести совместный лагерь? Действительно это было бы полезно».

Ян (16-4) и Двалишвили (15-4) возглавят турнир UFC Fight Night 221, который состоится в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе, США.

Камил Гаджиев
Петр Ян
Умар Нурмагомедов
UFC
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