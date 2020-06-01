Камил Гаджиев рассказал о тяжелом состоянии отца Хабиба

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — 57-летний Абдулманап Нурмагомедов — по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщил «СЭ» президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

— Сегодня общался с товарищем Хабиба. Он сказал, что изменений никаких нет. Состояние тяжелое, — сказал Гаджиев.

25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в больницу №2 Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы. Там у него был выявлен коронавирус. Состояние отца Хабиба ухудшилось, после чего ему была сделана операция на сердце. Нурмагомедов-старший был введен в искусственную кому. (Михаил Потапов)