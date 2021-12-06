Камил Гаджиев: «Сейчас Минеев весит 102 кг и готов драться в любом весе»
13:43
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев сейчас готов проводить бои не только в среднем весе, но и в полутяжелом и тяжелом. Об этом у себя в Instagram написал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
«Сейчас Владимир Минеев весит 102 кг и готов драться в любом весе. Бой ради боя ему точно не нужен, только большие противостояния», — отметил Гаджиев.
Последний бой Минеев провел 16 октября, победив техническим нокаутом в третьем раунде Магомеда Исмаилова и защитив чемпионский титул.
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