Бой Ясубея Эномото и Арсения Смирнова возглавит шоу RCC 10

18 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 10. Шоу возглавит трехраундовый бой в среднем весе между Ясубеем Эномото (22-12) и Арсением Смирновым (11-1).

Для Эномото это уже четвертый бой в организации за последние два года — в его активе победы над Михаилом Рагозиным, Иваном Штырковым и Сергеем Мартыновым.

Смирнов уже давно нацелен на громкие имена. В октябре он должен был драться против экс-бойца UFC Вискарди Андраде, но тот заболел коронавирусом. Тогда Смирнову предложили замену в виде другого бразильца, которого российский боец даже не почувствовал. В итоге Смирнов получил более серьезный вызов в виде Эномото.

Сейчас швейцарец входит в топ-20 сильнейших средневесов, выступающих в России, Смирнов в этом списке девятый. Однако, несмотря на разницу в рейтинге, бой обещает быть зрелищным. Оба бойца предпочитают работать в стойке и умеют держать удар.