Камил Гаджиев: «Шлеменко и Минеев — это люди, которым давно уже пора пожать руки»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что российский боец Александр Шлеменко (62-15) и действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) должны закрыть конфликт.

«Сейчас я могу сказать, что Александр Шлеменко и Владимир Минеев — это люди, которым давно уже пора пожать руки, они, по-моему, это оба понимают. Они представляют одну идеологию, один свод правил, свод понятий, и такие люди должны на самом деле держаться вместе», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Минеев нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса в третьем раунде осенью 2022-го по правилам кикбоксинга.

Шлеменко победил экс-бойца UFC Алекса Оливейру (25-15) удушающим приемом в первом раунде. Бой состоялся 21 июля на турнире SFC в Омске.