Камил Гаджиев: «Аспиналл — Павлович — вот это был бы бой!»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Тома Аспиналла (13-3) над Марчином Тыбурой (24-8) техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 224.

«Аспиналл — очень крут. Парень с удивительной нервной системой, очень крут. Я бы посмотрел бой Аспиналл — Павлович. Сейчас есть пауза, самый явный претендент на титульный бой — Павлович. Он возглавляет рейтинг тяжеловесов. Дальше очень близко Аспиналл. Вот это был бы бой на самом деле!» — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Аспиналл победил Тыбуру техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.