«Если ты мужчина, приезжай поговорить со мной». Камил Гаджиев обратился к Нурулло

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев резко ответил Нурулло Алиеву, который в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» заявил, что он обещал ему бой в марте в Москве.

«Это меня задевает. Считаю необходимым внести ясность. Я такие вещи не пропускаю. Я не говорю, что я за свою карьеру организатора мероприятий был идеален, но где я был не прав, я всегда находил возможность это признать. Там, где я вижу несправедливость по отношению к организации, я никогда это не пропускаю и в данном случае пропускать не буду. Даже из названия [интервью с Нурулло] и недвусмысленных разговоров Нурулло следует, что мы люди, которые не отвечают за свои слова или что-то пообещали и не сделали.

Никто ничего ни Нурулло, ни его представителям не обещал. Мы вели переговоры, планировали этот поединок сделать при соблюдении ряда условий. У меня был ряд условий: должно быть определенное количество зрителей и должны прийти определенные коммерческие партнеры. С самого первого дня я говорил: «Пока этого не будет, боя нет». Почему Нурулло поехал в Таиланд? Почему он считал, что 18 марта дерется? Почему он считал, что есть постер [турнира]? Никакого постера официального в Fight Nights никогда не было. Я согласен, если бы он был, это был бы призыв к действию. Но постера не было.

О том, что Нурулло готовится, я узнал от брата Марифа Пираева, который мне сказал: «Камил, можешь внести ясность?» Для меня этого поединка не существует, я его никогда не анонсировал. Я Нурулло контракт не высылал, арену не бронировал.

Нурулло позволяет себе, зная, какая у него аудитория, какие-то недвусмысленные высказывания. Пользуясь случаем, говорю: Нурулло мужчина же? Пусть едет со мной на встречу. Он должен сесть напротив меня, и если он мне сможет доказать, что я обещал ему этот бой, что он по моей инициативе поехал куда-то готовиться, я готов перед всем Таджикистаном извиниться, а если это не так, то извиняться должен Нурулло, потому что он своими высказываниями допустил волну негатива в мой адрес и в адрес организации. Нурулло, если ты мужчина, приезжай разговаривать со мной.

Мы с ним не первый день знакомы. Мы с ним ранее договаривались о поединках. Я считаю, что я все свои обязательства выполнял, и он все свои обязательства выполнял. По крайней мере так было раньше», — сказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Алиев выступал в AMC Fight Nights дважды. Первый бой он провел на AMC — Fight Nights Global 24 декабря 2020 года, выиграв у Александра Гребнева единогласным решением судей. Второй бой он провел 17 сентября 2021 года на совместном турнире AMC Fight Nights и EFC памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Алиев выиграл у Кирилла Крюкова единогласным решением судей.