Александр Емельяненко вызвал на бой Исмаилова, Кокляева и Дацика

Российский боец Александр Емельяненко вызвал Магомеда Исмаилова, Михаила Кокляева и Вячеслава Дацика провести бой по правилам бокса.

«По боксу?» — написал Емельяненко в Instagram, отметив Исмаилова, Кокляева и Дацика. Никто из вышеуказанных бойцов не отреагировал на обращение Емельяненко.

В прошлом бою Емельяненко победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона. Поединок прошел на голых кулаках в рамках шоу Hardcore FC 23 февраля. 29 ноября 2019 года на «ВТБ Арене» в Москве Емельяненко в первом раунде нокаутировал Кокляева. Бой прошел по правилам бокса.