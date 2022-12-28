Камил Гаджиев рассказал, почему не нужно подражать UFC

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что до ареста бывшего совладельца промоушена Зиявудина Магомедова лига держала курс на запад.

«Когда был Зиявудин [Магомедов], мы шли на американский рынок, но отдавали себе отчет, что хребет ломать [UFC] не получится, — сказал Гаджиев в подкасте Григория Дрозда. — И вообще создавать похожий на UFC продукт не имеет никакого смысла, потому что он всегда будет хуже, чем UFC.

Он не будет выдерживать сравнений, спортсмены с твоего промоушена всегда будут в UFC смотреть. Для того, чтобы быть по-настоящему успешным, нужно создавать что-то непохожее на UFC. И, когда с Зиявудином случилось то, что случилось, мы как раз были в поиске: как сделать так, чтобы создать непохожую историю?

Вот, например, PFL создали неплохую историю. Они сделали чемпионат, групповой этап, как-то видоизменили... но так и остались недоношенной лигой, пиара не хватило что ли... COVID-19 случился, не повезло немножко.

Все как будто похоже на UFC, но при этом гораздо хуже. Мы не хотели этим путем идти. Но мы хотели идти в Америку, офис присмотрели, летали в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, нашли CEO, все подбили, все сделали. Бах! Зиявудин оказывается в местах лишения свободы, ну и я думаю: у меня достаточно денег, чтобы в Америке биться? Нет конечно. Я все сразу свернул: Америку, Бразилию. Все».

В начале декабря 2022 года Магомедова приговорили к 19 годам лишения свободы со штрафом 2,5 миллиона рублей за создание организованного преступного сообщества, хищения и мошенничество.