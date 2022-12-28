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Сегодня, 08:45

Камил Гаджиев рассказал, почему не нужно подражать UFC

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что до ареста бывшего совладельца промоушена Зиявудина Магомедова лига держала курс на запад.

«Когда был Зиявудин [Магомедов], мы шли на американский рынок, но отдавали себе отчет, что хребет ломать [UFC] не получится, — сказал Гаджиев в подкасте Григория Дрозда. — И вообще создавать похожий на UFC продукт не имеет никакого смысла, потому что он всегда будет хуже, чем UFC.
Он не будет выдерживать сравнений, спортсмены с твоего промоушена всегда будут в UFC смотреть. Для того, чтобы быть по-настоящему успешным, нужно создавать что-то непохожее на UFC. И, когда с Зиявудином случилось то, что случилось, мы как раз были в поиске: как сделать так, чтобы создать непохожую историю?
Вот, например, PFL создали неплохую историю. Они сделали чемпионат, групповой этап, как-то видоизменили... но так и остались недоношенной лигой, пиара не хватило что ли... COVID-19 случился, не повезло немножко.
Все как будто похоже на UFC, но при этом гораздо хуже. Мы не хотели этим путем идти. Но мы хотели идти в Америку, офис присмотрели, летали в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, нашли CEO, все подбили, все сделали. Бах! Зиявудин оказывается в местах лишения свободы, ну и я думаю: у меня достаточно денег, чтобы в Америке биться? Нет конечно. Я все сразу свернул: Америку, Бразилию. Все».

В начале декабря 2022 года Магомедова приговорили к 19 годам лишения свободы со штрафом 2,5 миллиона рублей за создание организованного преступного сообщества, хищения и мошенничество.

Камил Гаджиев
UFC
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