Арман Царукян: «Могу заработать кучу денег и после 30 лет просто отдыхать на своей яхте»

Российский легковес Арман Царукян (20-3) рассказал, что хочет в будущем приобрести яхту и частный самолет.

«У меня чемпионский настрой, — отметил Царукян в интервью The Schmo. — Вчера я кушал сладости и торты. Я должен быть сфокусированным. Я знаю, что мне нужно заботиться о своем теле. Я сильно мотивирован, чтобы стать чемпионом. У меня есть такая возможность. Я самый молодой среди топовых бойцов UFC. Я могу заработать кучу денег в UFC и после 30 лет просто отдыхать на своей яхте.

Хочу ли я иметь яхту, как Макгрегор? У Конора нет яхты. У него лодка, а я хочу яхту длиной 100 метров. Мне это нравится. А еще я хочу частный самолет».

Царукян победил Жуакина Силву (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.