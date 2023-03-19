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Сегодня, 12:12

Камил Гаджиев отреагировал на поражение Физиева: «Даже как-то неловко было»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что поединок чемпиона в легком дивизионе UFC Ислама Махачева (24-1) и Джастина Гэтжи (24-4) — это не интересный бой.

«Я думал, что сейчас Физиев одержит победу и начнет претендовать за пояс, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — И даже как-то неловко было, потому что Физиев наш, с постсоветского пространства, если бы он качал этот поединок за пояс, то затрагивал бы Ислама Махачева. Этого не произойдет.
Может ли Гэтжи покушаться на пояс? Мне кажется, что Исламу вообще не интересны бои с теми, кого уже однажды побил Хабиб. Это команда уже сделала, поэтому не считаю интересной историю с Гэтжи в контексте будущего чемпионского боя».

Гэтжи победил Рафаэля Физиева (12-2) решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

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