Колби Ковингтон раскритиковал Чимаева: «Этот урод с лицом собаки завершил карьеру из-за простуды»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) жестко раскритиковал Хамзата Чимаева (12-0), вспомнив заявление шведа о том, что он хотел завершить карьеру из-за коронавируса, а также напомнил ему о провале на взвешивании в преддверии боя с Нейтом Диасом (21-13).

«Этот урод с лицом собаки [Чимаев] завершил карьеру из-за простуды. Он облажался, когда ему предоставили лучших врачей, чтобы он сделал вес против самого слабого бойца в дивизионе Нейта Диаса. Он провалил вес и просто отшутился. Он чертов непрофессионал», — сказал Ковингтон на пресс-конференции UFC.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.