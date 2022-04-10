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Сегодня, 08:36

Волкановски победил Корейского Зомби и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Австралийский боец Александр Волкановски победил корейца Чон Чхан Сона, известного по прозвищу Корейский Зомби в главном поединке турнира UFC 273, который проходил в Джексонвилле (США).

Волкановски одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде и защитил чемпионский пояс в полулегком весе.

На счету 33-летнего Волкановски 24 победы и 1 поражение в профессиональной карьере. У 35-летнего Сона 17 побед и 7 поражений.

В со-главном поединке турнира россиянин Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей.

Алекс Волкановски
UFC
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