Камил Гаджиев: «У нас все регионы России бухают»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев солидарен с мнением промоутера Владимира Хрюнова, который заявил, что во всех регионах России употребляют алкоголь.

«Хрюнов заявил, что привычка пить — это русское. Вы знаете, а я с ним соглашусь. Привычка пить — это российское, русское не скажу. У нас все регионы России бухают. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Если вы живете в Москве и в регионы не ездите, то я вам советую сделать этот трип. Там совсем другая жизнь. К сожалению, люди в России пили, пьют и будут пить. Что бы мы ни делали. Надеюсь, что пить будут меньше. Для этого мы ведем пропаганду здорового образа жизни», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Ранее Гаджиев отреагировал на новость о том, что в Конора Макгрегора бросили стакан с пивом на вечере бокса в Дублине.