Камил Гаджиев — о медиалиге: «Хабибу мы всегда рады, но он рано или поздно создаст свою команду»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что будет рад увидеть Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в своей футбольной команде в новом сезоне медиалиги.

«Хабибу мы всегда рады, но он рано или поздно создаст свою команду. Не знаю, где она будет играть, но он это сделает. Но это только мое предположение. А вот сыграть с его командой матч, об этом я давно говорю», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Гаджиев особо отметил футбольные навыки 30-летнего Махачева, который 23 октября подерется с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280.

«Что касается друзей, это возможно. Могу отметить одного в плане футбола. Это Ислам Махачев. К слову, если бы был жив Абдулманап Нурмагомедов, мы бы пригласили его в качестве капитана. Он очень любил футбол, отлично в нем разбирался и великолепно играл. К сожалению, это невозможно, и команду придется возглавить самому», —добавил Гаджиев.

Ранее стало известно, что бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой стал тренером команды бойцов в медиалиге.