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Родригес обратился к Наврузову перед поединком 5 августа

Родригес обратился к Наврузову перед поединком 5 августа
Алексей Еремин
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Бразильский боец Фернандо Родригес обратился к россиянину Гаджи Автомату Наврузову перед их поединком 5 августа.

«Последний спарринг... 5 августа я участвую в одном из главных боев на РЕН ТВ, я иду на войну. Гаджи, это война», — приводит «Известия» слова Родригеса.

Поединок между Гаджи Автоматом и Родригесом состоится 5 августа в рамках шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Телеканал РЕН ТВ будет в прямом эфире транслировать этот турнир.

Источник: https://iz.ru/1371372/2022-07-28/rodriges-zapisal-videoobrashchenie-k-gadzhi-avtomatu
ММА
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