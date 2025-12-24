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Экс-боец UFC Виктория Дудакова спустя год выступит в ММА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Экс-боец UFC, студентка Университета «Синергия» Виктория Дудакова примет участие в турнире Open FC 61 в Самаре.

Соперницей 26-летней россиянки станет Садаф Каюмова, на счету которой четыре победы в пяти поединках в смешанных единоборствах.

«В победе Дудаковой нет сомнений, она готова на сто процентов. Мы провели много спаррингов, изучали все боевые искусства, занимались физической и функциональной подготовкой. Проделали очень много работы и при этом прошли всю подготовку без травм. После этого для Вики будет важно вернуться теперь в ММА, и замечательно, что это возвращение пройдет в лиге, где она получила известность. Дальнейшие наши планы мы огласим после боя, но в 2026 году нас ждет много интересного. Для этого возвращения мы брали паузу на год, чтобы стать сильнее», — заявил тренер Дудаковой Гасанали Гасаналиев.

Турнир Open FC 61 пройдет в Самаре 11 января.

В январе 2025 года Дудакову исключили из ростера UFC. В своем последнем поединке в Лас-Вегасе 12 января россиянка уступила американке Фатиме Клайн.

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Виктория Дудакова
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