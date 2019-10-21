Промоутер Камил Гаджиев отметил, что проведение ирландцем Конором Макгрегором пресс-конференции в Москве является этапом раскрутки его реванша с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве 24 октября.

— Я бы не стал употреблять слово провокация, — цитириует ТАСС Гаджиева. — Это этап раскрутки боя Хабиба и Конора в Москве. Это один из первых шагов для организации такого боя.