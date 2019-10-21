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Камил Гаджиев: «Мероприятие Макгрегора в Москве — часть раскрутки реванша с Хабибом»

12:51

Промоутер Камил Гаджиев отметил, что проведение ирландцем Конором Макгрегором пресс-конференции в Москве является этапом раскрутки его реванша с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве 24 октября.

— Я бы не стал употреблять слово провокация, — цитириует ТАСС Гаджиева. — Это этап раскрутки боя Хабиба и Конора в Москве. Это один из первых шагов для организации такого боя.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7025202

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