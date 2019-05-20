Камил Гаджиев: "Емельяненко подтвердил намерение драться, а Харитонов, думаю, не захочет"

Глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о переговорах с российским бойцом ММА Александром Емельяненко. Ранее в интервью "СЭ" он заявил о намерении организовать его бой с Сергеем Харитоновым.

- Саша подтвердил свое намерение выступать. Озвученные условия ему нравятся, он готов быть в октябре в отличной форме! Слово за Харитоновым. Но, честно скажу: я думаю, что Сергей драться не захочет и найдет для этого кучу причин. Ждем разумного ответа от Харитонова! - сказал Гаджиев. (Михаил Потапов).