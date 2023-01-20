Камил Гаджиев о бое Ян — Двалишвили: «Стерлинг показал, как нужно Петю побеждать»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на бой между экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Стерлинг все-таки, скажем так, научил людей драться с Яном, — сказал Гаджиев журналистам перед турниром AMC Fight Nights 117. — Он показал, как нужно Петю побеждать: плюнуть на зрелищность, не пытаться с ним в перестрелку вступать, в этом аспекте Петру практически равных нет, а попытаться его просто залежать. Стерлинг, например, сделал это со стороны спины. Вот тут вопрос: Петя за это время развился в этом компоненте или нет? Если развился, то Петя мой фаворит. Если нет, то Мераб то же самое, что и Стерлинг».

«Бой пятираундовый, а это преимущество для Петра. Мне Петр всегда казался бойцом, который наращивает темп по ходу боя, достаточно функциональный. В бою с Сандхагеном он по ходу боя раскрывался, но тот тоже был ударник, а Мераб... Просто пять раундов бороться сложнее, чем просто в стойке драться. Поэтому это преимущество для Петра».

Ян (16-4) и Двалишвили (15-4) возглавят турнир UFC Fight Night 221, который состоится в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе, США.