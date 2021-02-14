Камару Усман обошел Жоржа Сен-Пьера по количеству побед подряд в полусреднем весе

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман нокаутировал Гилберта Бернса в 3-м раунде главного боя UFC 258 и провел третью подряд защиту титула.

Для Усмана победа стала 13-й подряд в данном весе. Он обошел Жоржа Сен-Пьера, который закончил карьеру на 12 победах подряд в полусреднем весе и 13 — в полусреднем и среднем.

33-летний боец одержал 18 побед в ММА при одном поражении. У 34-летнего Бернса 19 побед и четыре поражения.