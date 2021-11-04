Второй номер легкого веса UFC Джастин Гэтжи прокомментировал фразу «Соси ему еще сильнее» в адрес Даниэля Кормье, попросившего UFC дать титульный бой Исламу Махачеву.

«Я просто не мог молчать, глядя на эту вопиющую предвзятость, — сказал Гэтжи в интервью BT Sport. — У человека с микрофоном, по идее, должно быть отношение ко всему 50 на 50. Меня расстроило, что он первым вообще упомянул мое имя. Если бы Махачев его первым упомянул, а он развил бы дальше, то...

В любом случае, мне п****. Я просто хотел поделиться тем, что увидел. Это его товарищ по залу, он всегда был предвзят, когда говорил о них. Но раз он работает там, то должен быть объективным, должен быть профессионалом".

30 октября Ислам Махачев победил Дэна Хукера кимурой в 1-м раунде. После боя комментатор турнира Даниэль Кормье написал в твиттере призыв к UFC дать титульный бой дагестанскому бойцу.

Гэтжи в ночь на 7 ноября подерется с Майклом Чэндлером на UFC 268 в Нью-Йорке.