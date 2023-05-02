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Камару Усман хочет подраться с Чимаевым: «Это самый интересный бой для меня»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион в полусреднем весе UFC Камару Усман (20-3) назвал двух соперников, с которыми ему было бы интересно провести поединок.

«Бой между мной и Хамзатом? Бум! — сказал Усман в интервью ESPN MMA. — Сейчас я в таком состоянии, что получаю от процесса удовольствие, а какой самый масштабный, интересный, захватывающий бой, который заставит меня что-то почувствовать внутри? Вот этот бой. Мы можем стать хедлайнерами pay-per-view.

Буду ли я драться с ним в среднем весе? Возможно. В конце концов мы оба бойцы. Я сражаюсь с этими ребятами с сердцем, а не весом. В зале я справлялся со средневесами и полутяжеловесами.

Не так уж и много [интересных] боев можно устроить. Я честен с вами. [Чимаев] — это самый интересный бой для меня. [Стивен] Томпсон — последний парень из моей эпохи, с которым я не дрался. Это мог бы быть интригующий бой. У него сумасшедший стиль, с которым придется иметь дело».

Усман проиграл Леону Эдвардсу (21-3) решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
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