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Как сейчас выглядит Александр Емельяненко: за полгода он сильно изменился. Видео

02:30
Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко.
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Легендарный российский боец ММА Александр Емельяненко в пятницу посетил турнир АСА 118 в Москве, после которого дал интервью журналистам. Он не бывал на публичных мероприятиях с 24 июля прошлого года, когда на турнире АСА 107 в Красной Поляне проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову.

39-летний Емельяненко после завершения АСА 118 дал интервью журналистам. За полгода он сильно изменился внешне. Полная версия интервью с Емельяненко — на Youtube-канале «Ушатайка».

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