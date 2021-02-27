Как сейчас выглядит Александр Емельяненко: за полгода он сильно изменился. Видео

Легендарный российский боец ММА Александр Емельяненко в пятницу посетил турнир АСА 118 в Москве, после которого дал интервью журналистам. Он не бывал на публичных мероприятиях с 24 июля прошлого года, когда на турнире АСА 107 в Красной Поляне проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову.

39-летний Емельяненко после завершения АСА 118 дал интервью журналистам. За полгода он сильно изменился внешне. Полная версия интервью с Емельяненко — на Youtube-канале «Ушатайка».