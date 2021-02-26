Российский боец Рашид Магомедов проведет бой с Резниковым в ACA

Казахстанский боец Артем Резников сообщил, что проведет поединок с россиянином Рашидом Магомедовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в мае или июне.

«На март я был не готов, пришлось бы с боя сниматься. Я готов на май-июнь, время есть. Рашид — хороший боец, один из самых сильных в лиге. С ним было бы интересно подраться», — цитирует Резникова ТАСС.

В активе Резникова 22 победы и 6 поражения. В последнем бое он победил Юсуфа Раисова.