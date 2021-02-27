Александр Емельяненко объяснил, почему давно не появлялся на публике: «Праздники были»

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал журналистам, почему давно не появлялся на публике.

В пятницу он посетил турнир АСА 118 в Москве. До этого последним мероприятием, где видели Емельяненко, был турнир АСА 107 — там Александр бился с Магомедом Исмаиловым и проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

«Праздники были. Праздники праздновал», — сказал 39-летний Емельяненко.

За полгода боец редко делал посты и в соцсетях, что ранее для него было нехарактерно.

«Я потерял телефон, потом нашел, а потом опять потерял, — отметил боец. — Ну вот пока это все я восстанавливал... там у меня сумасшедшие пароли стоят на соцсетях. Пока все восстановил — и вот сегодня записал первую сторис в Instagram».

(Ислам Бабаджанов)