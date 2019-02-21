Кадыров - о наказании Хабиба и Тухугова: "Все было сделано для того, чтобы Кавказ был унижен и втоптан в грязь"

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что считает решение Атлетической комиссии штата Невада дисквалифицировать бойцов UFC Хабиба Нурмагомедова и Зубайру Тухугова несправедливым. Оба были наказаны за драку после боя Хабиба с Конором Макгрегором.

"Тот, кто берет на себя нелегкую задачу воспитания молодежи, особенно наших горских ребят, должен понимать, что в этом деле нужны яркие примеры и конкретные дела. В этом смысле, я считаю, нашему Кавказу повезло. Достаточно проследить недавний путь Хабиба Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.

Это, как вы знаете, был тернистый путь, в течении которого было все – и болтовня, и подлость, и оскорбления, и провокации. В общем, все было сделано для того, чтобы наши ребята, а в их лице и весь Кавказ, были унижены и втоптаны в грязь. Об этом свидетельствует сам итог – посмотрите на чудовищную несоразмерность наказания, присужденного нашим бойцам и этому чванливому ирландцу-провокатору Конору Макгрегору.

Однако далеко идущие планы западных кавказофобов не удались. Безоговорочная для Хабиба и позорная для Конора победа была блестяще одержана, а те, кто исподтишка нанес оскорбления в адрес родителей и нашей религии, получили по заслугам.

Эти парни наглядно показали, что даже все деньги и вся слава мира для кавказцев ничтожны, когда речь заходит о вере, достоинстве и чести. Они продемонстрировали всем, что сила духа до скончания века будет несоизмеримо выше любой мышечной массы, даже если ее величина будет необъятной.

О чем это говорит? В первую очередь о достойном воспитании, которое эти горцы получили в своих семьях, где строго почитается религия ислам и древние обычаи наших мудрых предков. У меня нет ни малейших сомнений в том, что и Хабиб, и Абубакар [Нурмагомедов], и Зубайра хоть сию минуту могут отобрать бойцовский пояс любого достоинства у самого сильного соперника. И сделают это так, что ими будут восхищаться не только верные друзья, но и достойные враги. Как говорил мой дорогой Отец Ахмат-Хаджи: "Да восторжествует справедливость!" - написал Кадыров в Инстаграме.