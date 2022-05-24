Иван Штырков рассказал подробности пребывания в UFC: «Я один, кого дисквалифицировали на пикограммах»

Российский боец Иван Штырков (20-2) заявил, что он не смог дебютировать в UFC из-за найденных в его пробах пикограммов запрещенного вещества.

«Ко мне подходит менеджер, говорит: «Давай попробуем подпишемся в UFC». Я говорю: «Давай попробуем», — сказал Штырков на подкасте YouTube-канала Hustle MMA. — Но есть один нюанс: фарму, которую я использую, нужно почистить. Я полгода как честный парень, пашу, тренируюсь, вывожу из организма...

Все, меня подписывают в UFC, назначают дату боя. Я готовлюсь, все нормально. У меня взяли 2 раза допинг в Таиланде. Я приезжаю в Екатеринбург, с Екатеринбурга лечу на турнир в Питере, делаю вес. В 12 ночи мне менеджер пишет: «Нас снимают с боя из-за допинга». Они нормально, красавцы, медиа все провели, билеты продали. У них по-любому были результаты, но зачем снимать одного из основных российских бойцов на турнире, когда в Питер много народу приехало за меня поболеть?

Там написали, что сняли меня по здоровью. Они нашли у меня пикограммы, как у Джона Джонса, но Джонс дрался и бабки получил, а меня они сняли. Через месяц или два они вводят апелляцию для всех бойцов, кто на пикограммах, и отменили этот размер допинга. По старинке, оставили только миллиграммы. Я один, кого дисквалифицировали на пикограммах, и я такой: «Хоть в чем-то я первый» (смеется).

После этого мы быстро подали запрос, чтобы со мной как можно быстрее разорвали контракт, чтобы я смог дальше карьеру продолжать в других промоушенах. Мне было уже 30 лет, и сидеть на месте... Я не 20-летний парень, я хотел дальше драться. Они меня уволили, но перед этим еще дисквалифицировали на 2 года».

Штырков должен был дебютировать в UFC против Девина Кларка (13-6) на UFC Fight Night в Санкт-Петербурге 20 апреля 2019 года.