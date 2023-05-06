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Сегодня, 18:35

Иван Емельяненко рассказал, почему не пошел добровольцем в зону СВО

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Младший брат Федора и Александра Емельяненко Иван рассказал в интервью «СЭ», почему не отправился в зону специальной военной операции, хотя планировал уйти добровольцем.

— Прошлой осенью Александр сказал, что ты собираешься в зону СВО добровольцем.

— Пошел я добровольцем, хотел уйти служить. Прошел всю медкомиссию, а у меня до этого травма локтя была. Мне в первый раз вытащили оттуда жидкость и вкололи гормональный препарат. А у меня ссадина была, и хирург меня не пропустил. Говорит: ты вылечи локоть сначала. А я был уверен, что у меня вода собралась там, что мне выкачают. Говорю: давай завтра уйду. Он говорит: нет, сходи к доктору, если все нормально, в конце недели придешь. Пришел к доктору, он говорит: тебе резать надо. Гноя скопилось, не знаю, целый стакан. Пока дренаж поставил, пока залечил локоть, две недели прошло.

Обратно когда пришел в военкомат, хотел уйти, там правила поменялись. То я одним днем все прошел, а то надо было в Белгород съездить, приехать в Оскол, пройти всю медкомиссию по больницам, потом опять в Белгород съездить, опять в Оскол. Я как-то подумал... Это зимой было... После зимы подумал пойти туда, и тут позвонил Никита, предложил в боях поучаствовать. Я, недолго думая, с Никитой созвонился, поехал тренироваться.

— То есть если бы все было в порядке с медобследованием, то ты бы уже там был?

— Да, уже там был бы полгода.

— Но это же страшное дело.

— Да, конечно, страшное. Никому не пожелаешь.

— В твоем случае это было вызвано какими-то идеологическими моментами или все же финансовым вопросом?

— В какой-то момент мне показалось, что надо сменить образ жизни. Обыденность эта, день сурка у меня. Такое чувство появилось. Идет вроде не плохо, не хорошо и не посередине. Решил пойти добровольцем, послужить.

26 мая Иван Емельяненко проведет дебютный бой в профессиональных ММА на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соперником станет дзюдоист Алексей Леденев.

Братья Иван, Федор и&nbsp;Александр Емельяненко. «Как никто другой хочу, чтобы братья помирились». Иван Емельяненко про Федора, Александра и свою жизнь
Иван Емельяненко
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